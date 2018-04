Ações dos bancos sobem com nova oferta pelo ABN As ações dos bancos iniciaram os negócios em alta na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), na esteira da consolidação do setor financeiro internacional. Às 10h48, as ações preferenciais (PN) do Bradesco subiam 1,13%. Itaú PN avançava 1,22% e os papéis do Unibanco contabilizavam variação positiva de 0,55%. Sob a luz da valorização das instituições privadas, Banco do Brasil avançava 0,56% e Nossa Caixa subia 0,76%. Já o estreante Pine operava no vermelho (-0,06%). No horário citado, a Bovespa subia 0,65%. Hoje, o consórcio formado pelo Royal Bank of Scotland (RBS), o espanhol Santander, e o belga Fortis fez uma oferta de 39 euros por ação do ABN Amro. A proposta equivale a US$ 98,3 bilhões, contra US$ 91 bilhões oferecidos pelo Barclays na última segunda-feira. Os integrantes do consórcio pretendem repartir os ativos do ABN Amro. O Santander ficaria com as operações do holandês no Brasil. As instituições devem se reunir ainda hoje com o ABN para discutirem a os termos da oferta. CSN Também operavam no azul, os papéis da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em reação ao resultado da empresa no primeiro trimestre do ano. As ações ordinárias (ON) avançavam 0,20%. A siderúrgica contabilizou lucro líquido consolidado de R$ 763 milhões no primeiro trimestre do ano, mostrando evolução de 124% sobre o mesmo período de 2006. O resultado ficou 57% acima da projeção média dos analistas consultados pela Agência Estado, de R$ 485 milhões. A empresa explicou que o resultado deveu-se basicamente à combinação positiva dos preços praticados no período e aos maiores valores de vendas alcançados (1,2 milhão de toneladas nos primeiros três meses do ano).