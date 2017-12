Ações dos EUA sobem com otimismo antes de balanços O mercado norte-americano de ações opera em alta nesta tarde. Os setores que registram os maiores ganhos são o de Internet, aéreo, de computação e serviços de utilidade pública. Entre as quedas, destaque para os papéis de petrolíferas. De forma geral, os investidores sentem-se otimistas com a temporada de balanços que se aproxima. Às 15h35, o Dow Jones subia 0,56% e o Nasdaq avançava 0,39%. Já os títulos do Tesouro norte-americano abandonaram os ganhos da abertura e operam com os preços em leve baixa, principalmente os mais longos. O presidente do Fed (banco central dos EUA) de Richmond, Jeffrey Lacker, e o presidente do Fed de Dallas, Richard Fisher, falaram esta tarde. De acordo com o estrategista sênior de renda fixa do BNP Paribas em Nova York, Richard Gilhooly, o tom geral das declarações de ambos indica que "o Fed vai parar de subir a taxa de juros assim que ela chegar a 5%." A previsão de chegada de novos títulos de dívida corporativa ao mercado também pressiona um pouco os preços. O juro do título de 10 anos subia para 4,8749%. Depois das altas recentes, os investidores realizam lucros nos mercados de commodities. A tendência de alta, no entanto, permanece intacta. Os metais fecharam em baixa e o contrato de petróleo bruto para maio negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex) caía 0,73%, para US$ 66,25 o barril, perto do fechamento. As informações são da Dow Jones.