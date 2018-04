Ações elétricas estatais dominam altas na Bovespa O índice Ibovespa à vista sobe puxado pelas ações de empresas estatais de energia elétrica. Por volta das 11h20, quatro das oito maiores altas da Bolsa de Valores de São Paulo eram dessas companhias: Eletrobrás PNB e ON, Copel e Celesc. A movimentação também faz com que o IEE (Índice de Energia Elétrica) opere com ganho maior que o do Ibovespa: +2,04%, ante 1,74%. Segundo analistas, a confirmação do segundo turno nas eleições presidenciais ajuda esses papéis. Isso porque o mercado acredita que o candidato tucano, Geraldo Alckmin, retomará as privatizações de empresas do setor de infra-estrutura. A movimentação acaba puxando todos os papéis de energia. Na sexta-feira, essa perspectiva já estava embutida nas altas de alguns papéis. Sabesp liderou as altas do fechamento, com +5,26%, seguida de perto por Cesp, Eletrobrás PNB e ON, novamente.