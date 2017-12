Ações em Nova York não sustentam ganhos Os principais índices de ações do mercado norte-americano registram desempenhos desiguais em Nova York, com o mercado lutando para construir dois dias consecutivos de fechamento positivo na semana, enquanto o conflito no Oriente Médio continua sendo uma preocupação, mesmo com os investidores recebendo positivamente os fortes lucros da Exxon Mobil (+0,18%) e o forte indicador de encomendas de bens duráveis. "Eu penso que estávamos um pouco excessivamente comprados", disse o co-chefe executivo da Pacific Growth Equities, Stephen Massocca. "E estávamos provavelmente maduros, sobre uma base técnica, para algum recuo no curto prazo", acrescentou. Às 16h48 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 2 pontos (0,02%), o Nasdaq caía 15 pontos (0,74%) e o S&P-500 recuava 4 pontos (0,39%). As informações são da Dow Jones.