Ações em NY caem à espera de dados sobre inflação Os principais índices de ações do mercado norte-americano oscilam em baixa, depois de terem ensaiado uma recuperação, em meio ao nervosismo dos investidores com relação aos indicadores fundamentais de inflação que serão divulgados na próxima semana nos EUA. Espera-se que os dados ofereçam um cenário mais claro sobre a perspectiva para as taxas de juro norte-americanas. Às 16h28 (de Brasília), o índice Dow Jones recuava 23 pontos (0,21%), o Nasdaq caía 3 pontos (0,18%) e o S&P-500 registrava queda de 2 pontos (0,21%). No mercado de moedas, o dólar registra pequenas oscilações depois de acumular um forte ganho na semana, beneficiado pela expectativa de novo aumento do juro nos EUA no final do mês. Às 16h29 (de Brasília), o dólar estava a 113,97 ienes, queda de 0,08%, enquanto o euro recuava 0,06%, para US$ 1,2644. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos futuros de petróleo se sustentaram acima de US$ 70,00 o barril, com novo aumento das tensões relacionadas ao Irã após mais um relatório da Agência Internacional de Energia (AIE) apontando que o país tem acelerado seu programa de enriquecimento de urânio. Os contratos de petróleo para julho fecharam a US$ 71,63 o barril, alta de US$ 1,28 (1,82%). As informações são da Dow Jones.