Ações em NY ficam voláteis após comunicado do Fed Os mercados financeiros norte-americanos reagem com volatilidade à decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), que confirmou as amplas expectativas de mercado e manteve sua taxa de juro básica estável a 5,25%. Inicialmente, os principais índices de ações reagiram em alta à pausa do Fed, contudo, em seguida caíram para território negativo, enquanto digeriam o comunicado do Fed. Ainda não há uma tendência forte, com os índices mudando de direção com rapidez e volatilidade. Segundo analistas, no texto, o Fed deixou aberta a possibilidade de aumentos futuros na taxa de juro. "As pressões de inflação parecem provavelmente ter moderado ao longo do tempo", diz o comunicado do Fed, citando que os aumentos passados no juro e as expectativas de inflação contidas, embora "algum risco de inflação permaneça". Às 15h46 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 6 pontos (0,05%), o Nasdaq recuava 2 pontos (0,10%) e o S&P-500 registrava alta de 1 ponto (0,08%).