Ações em NY seguem com ganhos após balanços Os principais índices do mercado de ações norte-americano seguem em alta, impulsionados pelos lucros positivos das ações de primeira linha (conhecidas por blue chip) do Citigroup e pela venda da Sallie Mae - que concede crédito estudantil - por US$ 25 bilhões para dois fundos e para o J.P. Morgan e o Bank of America. As notícias de que as vendas no varejo superaram as previsões em março também contribuem para os ganhos desta segunda-feira, disse o estrategista-chefe do Jefferies & Co., Art Hogan. O resultado das vendas no varejo diminui as preocupações dos investidores com a inflação norte-americana. Às 16h50 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,80%, o Nasdaq avançava 0,93% e o S&P-500 registrava um ganho de 1,%.