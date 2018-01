Ações invertem o sinal em NY e operam em baixa O sobe-e-desce é o que se observa hoje nas bolsas norte-americanas e no mercado de ações do Brasil. No começo da tarde, o principal índice da Bolsa de Nova York, o Dow Jones, inverteu o sinal e operava em baixa. Às 13h56 (de Brasília), o índice recuava 0,05%. O Nasdaq, da Bolsa eletrônica, perdia 0,40% e o S&P 500 tinha queda de 0,15%. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o Ibovespa registrava desvalorização de 0,47%, aos 43.015 pontos. A volatilidade indica que os investidores encontram dificuldade para manter os ganhos de ontem, em meio à expectativa com a divulgação do Livro Bege à tarde e do relatório do mercado de trabalho norte-americano na sexta-feira. Ontem, as ações tiveram seu melhor desempenho em um único dia desde julho, com o índice Dow Jones registrando salto de 157 pontos. O Livro Bege é um sumário das condições econômicas composto pelas visões sobre a economia das distritais do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).