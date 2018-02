Ações mantêm alta em Nova York com ajuda do petróleo Os principais índices de ações do mercado norte-americano se mantêm em alta em Nova York, com o índice Dow Jones oscilando na máxima em três meses, ajudados pelo recuo dos preços do petróleo em virtude do enfraquecimento da tempestade tropical Ernesto, segundo operadores e analistas. O volume por enquanto está excepcionalmente fraco diante do final de semana do feriado do Dia do Trabalho. A Bolsa de Valores de Nova York (Nyse, na sigla em inglês), por enquanto, registra um giro de apenas 716 milhões de ações negociadas, enquanto o Nasdaq, da bolsa eletrônica, soma 886 milhões de ações negociadas. "A alta está sendo alimentada pela queda nos preços de energia. Isso está acrescentando um tempero no mercado", disse o estrategista-chefe de mercado da S.W. Bach, Peter Cardillo. Além disso, há muitos indicadores esta semana, de acordo com o diretor de transações da Ryan Beck & Co., Jay Süskind. "O mercado vai esperar por mais informações sobre a economia. As pessoas estão querendo saber se vamos ter um pouso forçado ou suave", disse Süskind. Os investidores também estão monitorando a tempestade tropical Ernesto, disse Süskind. "Ainda há muitas preocupações com relação a tempestade, sobre o que poderá fazer a outras áreas", acrescentou. Às 16h27 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 77 pontos (0,68%), o Nasdaq avançava 20 pontos (0,94%) e o índice S&P-500 registrava um ganho de 8 pontos (0,63%). As informações são da Dow Jones.