Ações mantém alta em NY após inflação moderada Os principais índices do mercado de ações norte-americano seguem em alta em Nova York, depois do índice de preços ao consumidor (CPI) ter apontado uma inflação moderada, o que ajudou os investidores a superaram o desapontamento com o plano de reestruturação da Ford Motor Co, que foi considerado amplo, mas ainda não o suficiente. "O mercado de ações está tendo um desempenho muito bom", disse o estrategista-chefe de mercado da A.G. Edwards, Al Goldman. "No geral, o mercado tem evitado a 'liquidação de setembro', que é um clássico para esta época do ano", acrescentou. O dado de inflação desta manhã "vai acender a confiança do consumidor", disse Peter Morici, professor da Robert H. Smith School of Business, da Universidade de Maryland. "O investimento de carteira vai mudar para as ações e as condições estão amadurecendo para a tão aguardada corrida bull (de alta) de Wall Street", acrescentou. O mercado também recebe suporte da persistente queda dos preços do petróleo, que nesta sexta-feira chegaram a cair abaixo de US$ 63,00 o barril na mínima do dia, embora o contrato para outubro tenha fechado a US$ 63,33 o barril, alta de US$ 0,11 (0,17%). Às 16h37 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 45 pontos (0,39%), o Nasdaq avançava 5 pontos (0,24%) e o S&P-500 subia 4 pontos (0,32%). As informações são da Dow Jones.