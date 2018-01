Ações mantêm ganhos em NY após indicadores Os principais índices de ações do mercado norte-americano seguem em alta em Nova York, com os investidores pesando os dados que mostraram uma melhora na atividade do setor de serviços em novembro, enquanto a inflação ficou abaixo das expectativas no terceiro trimestre, alimentando esperanças de um pouso suave da economia. Entre os destaques, as ações da Coca-Cola Co registram uma alta de 2,35%, para US$ 47,93, depois da Merrill Lynch ter elevado seu preço-alvo para o ativo de US$ 48,00 para US$ 51,00. A GM sobe 1,17% em reação às notícias de que a rival Ford Motor Co planeja contrair uma nova dívida de US$ 3 bilhões com a oferta de notes conversíveis. As ações da Ford recuam 2,79%. Às 18h37 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 42 pontos, ou 0,34%, o Nasdaq avançava 3 pontos, ou 0,14%, e o S&P-500 registrava uma alta de 4 pontos, ou 0,33%. As informações são da Dow Jones.