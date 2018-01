Ações oscilam com resultados de bancos e petróleo em NY O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York começou o pregão de hoje em leve alta (0,03%) e se mantém próximo da estabilidade, oscilando pequenas baixas. O índice Nasdaq abriu em alta e permanece no positivo, avançando 0,23% às 12h39. Os resultados financeiros acima do esperado divulgados pelos bancos de investimentos Bear Stearns e Lehman Brothers podem animar, mas a alta de mais de 1% do petróleo, reagindo aos sinais de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) poderá decidir por um corte na produção em fevereiro de 2007, pode pesar sobre o pregão de ações em Wall Street. Os dados divulgados esta manhã nos EUA mostraram um aumento inesperado de 0,2% nos preços das importações em novembro -ante queda esperada de 0,1%-, o que desencadeou uma alta inicial dos juros dos títulos do Tesouro americano, contrabalançando o anúncio de que os pedidos de auxílio-desemprego caíram 20 mil, para 304 mil, na semana até 9 de dezembro, o menor nível desde meados de outubro. O título de dez anos do Tesouro projetava juro em alta de 0,17%, em 4,58% ao ano. As informações são da agência Dow Jones.