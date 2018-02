Ações perdem impulso em NY com alta do petróleo Os principais índices de ações do mercado norte-americano perderam impulso e oscilam perto dos níveis de fechamento de ontem, depois do Dow Jones ter ficado a apenas 52 pontos de seu nível recorde. Segundo operadores e analistas, a alta dos futuros de petróleo para acima de US$ 63,00 - US$ 63,05 na máxima do dia na Bolsa Mercantil de Nova York - cortou os ganhos do mercado de ações. Os comentários do diretor do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) Randall Kroszner sobre o potencial de inflação mais elevada também podem ter prejudicado o sentimento do mercado. Contudo, outro culpado citado foi a exaustão. Pela manhã, o Dow Jones chegou a registrar 11.720 pontos, ficando a poucos pontos do recorde de 11.722,98 pontos registrado em 14 de janeiro de 2000. Às 16h35 (horário de Brasília), o Dow Jones subia 24 pontos, ou 0,21% com 11.694 pontos, o Nasdaq caía 0,60 ponto, ou 0,03% e o S&P-500 recuava 0,29 ponto, ou 0,02%. As informações são da Dow Jones.