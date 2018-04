Ações preferenciais disparam com oferta da Oi A oferta por ações preferenciais (PNs, sem direito a voto) da Oi, está provocando uma reação em cadeia de valorização nas demais PNs do setor de telefonia na Bolsa de Valores de São Paulo. Já as ações ordinárias (ONs, com direito a voto), que ficaram de fora da transação anunciada na noite de ontem pela antiga Telemar, lideram as maiores baixas. Analistas e gestores estão às voltas com as novas contas da operação, mas começa a crescer no mercado um receio de que, numa suposta futura fusão com Brasil Telecom, as ONs da Oi sejam utilizadas como moeda de troca, e a relação fique desfavorável. A Oi anunciou ontem à noite que a controladora do grupo fará ofertas públicas pelas ações preferenciais em circulação da Tele Norte Leste (TNLP4) e da Telemar Norte Leste (TMAR5). A controladora (TmarPart) vai pagar R$ 35,09 por ação da TNLP e R$ 52,39 por papel da TMAR. Os valores embutem prêmios de 11,18% e 11,46%, respectivamente, sobre o preço de fechamento das ações de ontem. Os papéis PN da Tele Norte Leste disparavam 8,56%, cotados a R$ 34,26, às 13h35. Telemar subia 7,45%, para R$ 50,50. Vivo PN lidera o ranking de maiores valorizações do Ibovespa, principal índice da Bolsa, com ganho de 9,39%. Já as ações ON estavam em baixa. TIM liderava as quedas do Ibovespa, com -3,65%, seguida por TNLP, que perdia 3,57%. Fusão O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse hoje à Agência Estado que o governo está "observando" o movimento de fusões e aquisições entre as concessionárias de telefonia fixa, como a eventual união da Telemar e da Brasil Telecom, que mexeu fortemente com as ações ontem. "As coisas estão acontecendo mais em nível das empresas do que necessariamente de ações do governo. Então, nós estamos observando e, na hora em que for necessário, o governo vai ter um entendimento", afirmou Costa, ao retornar ao ministério após encontro com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto.