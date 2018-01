Ações recuam na China e avançam em outras Bolsas As ações encerraram em baixa na China, hoje, com realização de lucros após ganhos fortes na semana diante da expectativa de adoção de politicas favoráveis ao mercado durante reunião anual do Congresso chinês, marcada para o início de março. O índice Xangai Composto encerrou em queda de 1,6%, em 1.269,45 pontos. O índice Shenzhen Composto recuou 1,3%, para 312,45 pontos. "O mercado precisa tomar fôlego antes de avançar novamente e é muito cedo para prever quão longa a correção será", disse Hao Guomei, analista da Huatai Securities. Contudo, ela diz que o mercado provavelmente não irá cair muito antes do encontro do Congresso local, no início de março, quando os principais representantes do governo chinês devem detalhar os planos econômicos e fiscais para o ano vindouro. Ela estima suporte para o índice Xangai Composto no nível psicológico de 1.250 pontos. Nas Filipinas, o índice PSE Composto avançou 1,10%, ou 22,73 pontos, para fechar em 2.083,65 pontos, após quatro sessões com perdas consecutivas deflagradas pelo rebaixamento da Philippine Long Distance Telephone Co., dizem traders. "O mercado entrou em um território excessivamente vendido na sessão de ontem, então o que vimos hoje foi uma caça por pechinchas", disse Francisco Liboro, da PCCI Securities. O analista afirma que a divulgação da classificação de crédito das Filipinas pela Moody's já havia sido mais ou menos descontada pelo mercado. A agência de classificação de risco manteve a classificação B1 e a perspectiva "negativa" para o crédito soberano das Filipinas, dizendo que precisa ver melhora na performance fiscal do governo antes de tomar qualquer decisão de rating. A Moody's disse acreditar que "as Filipinas precisarão fazer maior progresso na consolidação fiscal antes que a pressão de baixa seja removida da classificação B1". Na Coréia do Sul, o índice Kospi avançou 0,81%, 10,67 pontos, fechando em 1.321,66 pontos, apesar do aumento do juro pelo Banco da Coréia, beneficiado por ganhos no setores de tecnologia e financeiro e seguindo alta de Wall Street ontem. Nesta quinta-feira, o Banco da Coréia elevou o juro em 25 pontos-base, para 4%. Na Indonésia, o índice Jacarta Composto subiu 0,68%, ou 8,47 pontos, para fechar em 1.246,64 pontos, favorecido pelos avanços registrados em grande parte dos mercados asiáticos. Na Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia, o índice KLSE Composto subiu 0,19%, ou 1,71 pontos, fechando em 920,63 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,26%, ou 39,99 pontos, para fechar em 15.413,43 pontos. Em Bangcoc, na Tailândia, o índice Thai Set declinou 0,20%, ou 1,49 pontos, fechando em 733,14 pontos. Em Cingapura, o índice Straits Times subiu 0,14%, ou 3,37 pontos, fechando em 2.431,62 pontos. Em Taiwan, o índice Taiwan Weighted subiu 0,09%, ou 6,02 pontos, fechando em 6.630,13 pontos.