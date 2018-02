Ações recuperam-se e Nikkei 225 registra alta de 1,2% O índice Nikkei 225, da Bolsa de Tóquio, fechou hoje em alta de 1,2%, aos 15.942,39 pontos, liderado por empresas do setor petrolífero e papéis da Mitsubishi Corp. A capacidade do índice de elevar seus ganhos acima dos 16 mil pontos depende, em grande parte, da performance de ações de empresas de alta tecnologia, como Canon, e também do tradicionalmente volátil setor de energia, afirmaram traders. ?As pessoas estão observando como o setor de tecnologia se comporta nos próximos dias para ver se ele pode subir ainda mais?, disse Trevo Hill, da UBS Securities, em Tóquio. Os ganhos, embora pequenos, registrados no mercado futuro americano de petróleo - o primeiro neste mês - ajudaram na recuperação de empresas do setor, depois das vendas recentes. ?Os papéis de empresas de commodities e petróleo estão tirando proveito dos efeitos do que aconteceu nos EUA?, declarou Hill. As ações da Mitsubishi Corp., que tem vários negócios nos setores de energia e commodities, subiram 4,2%. As ações da refinadora Show Shell Sekiyi encerraram o pregão em alta de 3,2%. Canon subiu 1,4%, depois que a mídia local informou que o lucro líquido da fabricante de câmeras deve subir 16% no ano fiscal que termina em 31 de dezembro. Outro impulso para a procura do papel foi a recente indicação de ?compra? da Merrill Lynch. As informações são da Dow Jones.