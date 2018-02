Ações reduzem perdas em NY após ata do BC dos EUA Os principais índices de ações reduziram as perdas após a divulgação da ata da reunião de 8 de agosto do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), com o índice Nasdaq chegando a oscilar brevemente em território positivo. Segundo operadores e analistas, os investidores devem ter visto algo que lhes agradou na ata do Fed ou, talvez, apenas ficarem felizes porque ela não desencadeou uma liquidação dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries). Às 15h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 13 pontos (0,12%), o Nasdaq recuava 2 pontos (0,11%) e o S&P-500 registrava queda de 1 ponto (0,14%). As informações são da Dow Jones.