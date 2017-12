Ações seguem com pequena alta e petróleo cai em NY O mercado norte-americano de ações segue apresentando pequena alta nesta sexta-feira, em pregão tranqüilo e ajudado por sinais que confirmam o ritmo saudável da expansão econômica dos Estados Unidos. A produção industrial cresceu 0,7%, e a taxa de utilização da capacidade instalada subiu para 81,2% em fevereiro, ambos abaixo das expectativas, de crescimento de 0,8% e uso de 81,4% da capacidade. Limitava as valorizações a queda de mais de 3% dos papéis da General Motors. A companhia informou que seu prejuízo em 2005 foi na realidade US$ 2 bilhões maior do que o divulgado inicialmente. Às 16h26, o Dow Jones subia 0,17% e o Nasdaq ganhava 0,28%. Já o contrato de petróleo para abril negociado na Nymex caía 0,14%, para US$ 63,49 o barril, puxado para baixo pela queda dos preços dos futuros de gasolina, que subiram acentuadamente ontem. No mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o juro do papel de 10 anos (T-Note) operava em alta, para 4,6755%. O dólar recuava 1,09%, para 115,80 ienes. O euro subia para US$ 1,2193. As informações são da Dow Jones.