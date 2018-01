Ações seguem em alta em NY com ajuda do petróleo Os principais índices de ações do mercado norte-americano seguem em alta, embora abaixo dos melhores níveis do dia, em meio a uma redução das preocupações relacionadas com a desaceleração econômica, depois que um membro do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) disse que a economia estava crescendo "vigorosamente". O declínio dos preços do petróleo ajudou a dar impulso adicional ao sentimento do mercado. Entre os destaques, as ações da Intel Corp registravam por volta das 18 horas um ganho de 2,24%, depois do Citigroup ter elevado sua recomendação para o setor de semicondutores. O presidente da Awad Asset Management, Jim Awad, disse que um número de fatores estão por trás dos ganhos do mercado de ações hoje. "O mercado está ficando mais confortável com a vitória dos democratas. Eles estão olhando para um forte Natal e uma boa temporada de lucros enquanto o petróleo continuar a cair, que é um custo a menos para o consumidores", disse. Às 18h09 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 29 pontos, ou 0,24%, o Nasdaq registrava um ganho de 13 pontos, ou 0,57%, e o S&P-500 avançava 4 pontos, ou 0,29%. Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os futuros de petróleo caíram abaixo de US$ 59 o barril, dando seqüência ao movimento de baixa da semana passada na ausência de um claro catalisador para mover os preços para cima. No fechamento do pregão viva-voz da Nymex, os contratos de petróleo para dezembro estavam a US$ 58,58 o barril, em queda de US$ 1,01, ou 1,69%. As informações são da Dow Jones.