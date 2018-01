Ações seguem em alta em NY com notícia de fusão Os principais índices de ações do mercado norte-americano seguem em alta em Nova York, ajudados pela notícia de fusão no setor financeiro que compensou o anúncio negativo da farmacêutica Pfizer. Por volta das 18h45 (de Brasília), as ações da Pfizer recuavam 11,63%, depois da companhia ter anunciado a suspensão do desenvolvimento do medicamento para colesterol torcetrapid. Por outro lado, as ações do Bank of New York Co e as da Mellon Financial Corp subiam 12,03% e 6,72%, respectivamente, impulsionadas pela notícia de fusão que vai criar uma instituição de US$ 43 bilhões. Às 18h45 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 91 pontos, ou 0,75%, o Nasdaq avançava 36 pontos, ou 1,51%, e o S&P 500 registrava uma alta de 12 pontos, ou 0,88%. As informações são da Dow Jones.