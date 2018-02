Ações seguem em alta modesta nas Bolsas de NY O mercado de ações norte-americano segue em alta pelo segundo dia consecutivo, com os principais índices perto dos melhores níveis em quatro meses e os investidores comemorando o declínio dos juros dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries) e o sólido lucro anunciado pelo Lehman Brothers Holdings (2,98% maior que o anterior), segundo operadores e analistas. O avanço de hoje amplia os ganhos de ontem, quando o Dow Jones fechou no seu melhor nível desde metade de maio e o Nasdaq na máxima em três meses e meio. Contudo, o otimismo dos investidores é limitado um pouco pelas notícias desfavoráveis das blue chips (empresas com ações de primeira linha) Merck, que recua 2,73%, e Hewllet-Packard, em queda de 2,00%. Às 16h35 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 48 pontos, ou 0,42%, o Nasdaq avançava 9 pontos, ou 0,42%, e o S&P-500 registrava um ganho de 4 pontos, ou 0,36%. As informações são da Dow Jones.