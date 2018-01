Ações seguem em baixa acentuada em Nova York Os principais índices de ações do mercado norte-americano seguem em queda acentuada em Nova York, com os dados preliminares positivos do início da temporada de compras de final de ano sendo anulados pelos fracos dados de vendas do Wal-Mart em novembro. Também pesa sobre as ações a persistente fraqueza do dólar e alta do petróleo para acima de US$ 60,00 o barril. Analistas disseram que essa queda não é uma surpresa, considerando que o Dow Jones acumula um ganho de 15% este ano até sexta-feira e o Nasdaq e o S&P-500, uma valorização de 12% cada. Essa queda pode ser temporária, uma vez que os operadores podem tentar comprar algumas ações para impulsionar suas carteiras para o ano. Além da queda de 2,74% das ações da Wal-Mart, destaque também para o declínio de 3,62% dos papéis do Google depois de um artigo do Barron no final de semana ter dito que as ações do portal de busca tinham uma valorização "excessiva". Às 18h31 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 154 pontos, ou 1,26%, o Nasdaq recuava 52 pontos, ou 2,12%, e o S&P-500 registrava uma queda de 17 pontos, ou 1,28%. As informações são da Dow Jones.