Ações seguem em baixa em Nova York após indicadores Os principais índices de ações do mercado norte-americano oscilam em modesta baixa em Nova York, com os investidores optando pela cautela depois dos ganhos vigorosos dos últimos dias, enquanto absorvem o rebaixamento, hoje, na recomendação das blue chips (empresas com ações de primeira linha) General Electric e Boeing e também os indicadores econômicos mostrando uma inesperada inflação de preços de produtos importados nos EUA. Por volta das 16h20 (horário de Brasília), as ações da GE caíam 0,23% e as da Boeing recuavam 1,83%. Às 16h24 (horário de Brasília), o índice Dow Jones cedia 25 pontos, ou 0,21%, o Nasdaq recuava 2 pontos, ou 0,12%, e o S&P-500 registrava perda de 3 pontos, ou 0,25%. As informações são da Dow Jones.