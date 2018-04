Ações seguem em baixa em NY após dado de emprego Os principais índices de ações do mercado norte-americano seguem em baixa em Nova York, mas acima das mínimas do dia. O Dow Jones faz uma pausa na seqüência de fechamentos recordes depois que os dados desiguais do relatório do mercado de mão-de-obra dos EUA levou alguns investidores a realizarem o lucro da semana. Entre as blue chips (ações de primeira linha), as com as ações da General Motors registrando uma queda de 6,82%, pressionadas pelas notícias de que Jerrome York, um importante aliado do bilionário acionista Kirk Kerkorian (Tracinda Corp) renunciou seu posto na diretoria da montadora. Kerkorian disse ainda que não vai mais comprar qualquer ação da problemática montadora. Às 16h48 (horário de Brasília), o índice Dow Jones caía 31 pontos, ou 0,26%, o Nasdaq recuava 8 pontos, ou 0,37%, e o S&P-500 registrava uma queda de 5 pontos, ou 0,38%. As informações são da Dow Jones.