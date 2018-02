Ações seguem em baixa em NY após indicadores Os principais índices de ações do mercado norte-americano permanecem em baixa em Nova York, com a economia mais uma vez ocupando o centro das atenções, depois do robusto dado de vendas no varejo ter apontado para um cenário forte, enquanto um inesperado crescimento dos estoques sugere exatamente o contrário. O mercado mais uma vez ficou refém das preocupações sobre o ritmo da inflação e sobre se a desaceleração econômica vai resultar num pouso duro, diante dos novos indicadores. "Os investidores estão cada vez mais temerosos de que a economia vá se desacelerar de forma igual à que vimos no segundo trimestre", disse o analista Michael Malone, da Cowen & Co. "Há preocupações reais sobre a economia no futuro", acrescentou. Às 16h38 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 41 pontos (0,38%), o Nasdaq recuava 15 pontos (0,73%) e o S&P-500 registrava baixa de 5 pontos (1,21%). As informações são da Dow Jones.