Ações seguem em baixa em NY após relatório de emprego Os principais índices de ações do mercado norte-americano seguem em baixa, mas acima dos piores níveis do dia, com os operadores digerindo os números mais fortes que as expectativas sobre mercado de mão-de-obra em dezembro, que esfriou as esperanças de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) poderia reduzir o juro no curto prazo. O setor de tecnologia é o mais castigado, pressionado pelo alerta de lucro da Motorola e rebaixamento de recomendação para a Intel. Por volta das 18h30 (de Brasília), as ações da Motorola despencavam 8,37% e as da Intel recuavam 0,80%. Às 18h31, o índice Dow Jones recuava 86 pontos, ou 0,69%, o Nasdaq caía 21 pontos, ou 0,86%, e o S&P-500 registrava queda de 8 pontos, ou 0,61%. As informações são da Dow Jones.