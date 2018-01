Ações seguem em baixa em NY mas acima das mínimas Os principais índices de ações do mercado norte-americano seguem em baixa, mas bem acima das mínimas, pressionados pelo nervosismo relacionado com a desaceleração da economia, depois do fraco dado de produção industrial do Instituto para Gestão de Oferta (ISM) e de investimento com construção. No pior momento do dia, o Dow Jones e o S&P-500 chegaram a recuar mais de 1%, num movimento atribuído pelos operadores aos comentários de membros do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) e dados de vendas de automóveis. O presidente do Fed de Chicago, Michael Moskow, voltou a reiterar que uma firmeza adicional da política monetária poderá ser necessária para conter a pressão inflacionária. Os primeiros informes das montadoras norte-americanas para as vendas de novembro ofereceram um cenário desigual para o setor. A Chrysler Group - a terceira maior dos EUA - reportou aumento de 2,9% nas vendas, recuperando-se de um declínio de 3,2% em outubro. Contudo, as vendas da Ford Motors despencaram 9,6% em novembro. A General Motors reportou um aumento de 6,1% nas vendas. Perto do encerramento dos negócios, as ações da Chrysler e da Ford recuavam 0,51% e 1,48%, respectivamente, enquanto as da GM subiam 0,68%. Às 18h48 (de Brasília), o Dow Jones caía 46 pontos, ou 0,38%, o Nasdaq recuava 21 pontos, ou 0,87%, e o S&P-500 registrava uma queda de 5 pontos, ou 0,43%. As informações são da Dow Jones.