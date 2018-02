Ações seguem em leve queda em Nova York Os principais índices do mercado de ações norte-americano seguem em leve baixa em Nova York, na última sessão do mês e do trimestre, pressionados pelo sólido informe de renda pessoal, preços mais baixos do petróleo, sentimento do consumidor firme e comentários sobre inflação de membros do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). Apesar das perdas de hoje, o mercado de ações permanece nos trilhos para registrar um forte ganho trimestral, alimentado, em parte, pela acentuada queda do petróleo no período. No final da sessão, o índice Dow Jones deverá registrar seu melhor desempenho para o terceiro trimestre em mais de 10 anos. Nos níveis atuais, o Dow Jones poderá fechar o trimestre com um ganho de mais de 5,05%, a melhor alta porcentual desde 1995, quando o índice subiu 5,11%. Às 16h36 (horário de Brasília), o índice Dow Jones caía 26 pontos, ou 0,23%, o Nasdaq recuava 6 pontos, ou 0,27%, e o S&P-500 registrava uma baixa de 1 ponto, ou 0,15%. As informações são da Dow Jones.