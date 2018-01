Ações sobem em Nova York com revisão do PIB dos EUA Os principais índices de ações de Wall Street operam em alta desde a abertura dos negócios, reagindo à revisão em alta do PIB dos EUA no terceiro trimestre, de uma expansão anteriormente anunciada de 1,6% para +2,2%. Os operadores absorvem também o declínio de 3,2% das vendas de imóveis residenciais novos em outubro, maior que o recuo esperado de 2,3%. O número, no entanto, não mexeu muito com as cotações. "Os consumidores continuam segurando a economia, mas, com as quedas das vendas de imóveis e veículos, é preciso esperar para ver até quando os gastos com consumo poderão escapar da recessão", disse o professor Peter Morici, da Universidade de Maryland, acrescentando que ele ainda se sente otimista e que o crescimento dos lucros corporativos deve seguir sustentando as ações. Os investidores agora aguardam a divulgação do Livro Bege (sumário das condições econômicas norte-americanas), às 17 horas (de Brasília). As ações da 3Com despencavam 11%, depois de a empresa ter concordado em comprar a fatia de 49% da Huawei Technologies em uma joint venture, por US$ 882 milhões. Pfizer ganhava 1%, após anunciar que planeja demitir 20% de sua força de trabalho nos EUA. A notícia de que o ex-executivo-chefe da American International Group Maurice "Hank" Greenberg começou a comprar grandes blocos de ações do New York Times para quebrar o controle da família Sulzberger fazia com que os papéis do jornal subissem 4,9%. Tiffany, que divulgou aumento de 23% do lucro líquido no terceiro trimestre deste ano, avançava 6,2%. Às 13h55 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,55%, enquanto o Nasdaq ganhava 0,67%. As informações são da Dow Jones.