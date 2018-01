Ações sobem em NY após divulgação de dados de emprego Os principais índices de ações do mercado norte-americano seguem em alta, depois do dado de geração de emprego (payroll) de novembro ter reduzido os temores de uma desaceleração econômica e, ao mesmo tempo, não ter dado motivo para o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) elevar mais o juro nos EUA. Por outro lado, também é pouco provável um afrouxamento da política no curto prazo. Entre as blue chips (ações de primeira linha), destaque para a alta de 2,60% das ações do Citigroup Inc. Às 18h49 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 20 pontos, ou 0,16%, o Nasdaq avançava 6 pontos, ou 0,25%, e o S&P-500 registrava alta de 1 ponto, ou 0,09%. O número de vagas criadas nos EUA subiu 132 mil em novembro, informou esta manhã o Departamento do Trabalho norte-americano. A previsão dos economistas era elevação de 110 mil. As informações são da Dow Jones.