Ações sobem em NY com ajuda do setor de tecnologia Os principais índices de ações do mercado dos EUA registram um ganho modesto em Nova York no retorno do feriado norte-americano do Dia do Trabalho, ajudados pelo vigor do setor de tecnologia e alta de 3,33% dos papéis da Caterpillar Inc, depois de anunciar um aumento dos preços de seus produtos em 2007. O volume negociado permanece fraco, com a Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) registrando um giro de 887 milhões até agora e a Nasdaq com um giro de 1,22 bilhão de ações. Segundo alguns analistas, setembro é freqüentemente um mês fraco para o mercado de ações. Às 16h28 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 3 pontos (0,03%), o Nasdaq avançava 11 pontos (0,53%) e o S%P-500 registrava um ganho de 2 pontos (0,17%). As informações são da Dow Jones.