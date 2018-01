Ações sobem em NY com bom índice do setor de serviços As ações estão em alta em Nova York, com os investidores reagindo aos dados que indicam crescimento nas atividades no setor de serviços e que mostram que a pressão dos salários sobre a inflação pode não ser tão severa quanto se pensava. Às 13h50 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,29%, o Nasdaq estava em alta de 0,26% e o S&P avançava 0,25%. O Departamento do Trabalho informou que os custos de mão-de-obra subiram 2,3% no terceiro trimestre, abaixo de sua estimativa anterior de aumento de 3,8% e das previsões de crescimento de 3,2%. A produtividade cresceu 0,2% no terceiro trimestre. Na estimativa anterior, o governo havia divulgado crescimento nulo. As encomendas à indústria norte-americana, por sua vez, caíram 4,7% em outubro, no maior declínio em seis anos, segundo o Departamento do Comércio. O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) presta bastante atenção ao crescimento dos salários, que pode injetar pressão de alta na inflação se for muito acelerado. Na semana passada, dirigentes do Fed disseram que continuam preocupados com a inflação, que eles vêem como um risco maior para a economia do que o crescimento lento. Apesar das declarações agressivas do Fed, muitos economistas acham cada vez mais provável que o BC reduza a taxa dos Fed Funds (juros básicos da economia), do atual nível de 5,25%, na primeira metade de 2007 para conter a desaceleração da economia. Entre as ações em destaque, Coca-Cola subia 1,62% após o banco de investimentos Merrill Lynch ter elevado o preço-alvo para os papéis de US$ 48 para US$ 51. Os papéis da GM recuavam 0,8%, limitando os ganhos do Dow Jones, enquanto Ford caía 3,2% depois de a montadora ter anunciado ontem à noite que vai emitir US$ 3 bilhões em bônus conversíveis. Hoje, os investidores receberam novas notícias sobre a desaceleração no mercado de imóveis, um catalisador da desaceleração da economia, com a informação de que a Toll Brothers, construtora de residências de luxo, espera que seu lucro no ano fiscal de 2007 caia até 67%. A companhia, ao mesmo tempo, sugeriu que o "fundo do poço" pode estar próximo para o setor imobiliário. As ações da Toll caíram 0,5%. O dólar subiu após a divulgação de um número muito melhor do que o esperado do Instituto para Gestão de Oferta (ISM). O instituto informou que o índice de atividade dos gerentes de compras relativo ao setor de serviços em novembro subiu a 58,9, de 57,1 no mês anterior. A previsão dos economistas era de que o índice tivesse caído a 55,5. O dólar voltou para o patamar de 115 ienes, enquanto o euro continua sendo negociado em torno de US$ 1,33. Os investidores vinham esperando um alívio para a onda de venda de dólares, e se concentraram no ISM, apesar do fraco número de encomendas, disseram analistas. As informações são da agência Dow Jones.