Ações sobem em NY com definição no Congresso Os principais índices de ações do mercado norte-americano reverteram as perdas do dia e oscilam em alta modesta em Nova York, com os investidores superando a incerteza em relação ao resultado da eleição, conforme o novo cenário político toma forma, com o partido Democrata assumindo o controle da Câmara dos Representantes e perto de conquistar a maioria no Senado. O democrata Jon Tester derrotou o senador republicano Conrad Burns na eleição para o Senado no Estado de Montana, com um placar de 49% contra 48% dos votos. Agora falta apenas a conclusão da apuração no Estado de Virgínia, que definirá quem terá a maior bancada no Senado. O mercado de ações também recebeu de forma positiva a renúncia do secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, com os índices recuando das mínimas logo após o anúncio feito pelo presidente, George W. Bush. Alguns participantes também citaram o discurso de Bush, que destacou a importância do bipartidarismo, como um fator que ajudou a reduzir o nervosismo dos investidores. "As ações caíram na incerteza sobre 'quem está controlando o quê' no Congresso, mas o mercado vem se firmando" conforme se define a votação para os últimos dois assentos no Senado, disse James Park, diretor-gerente da Rodman & Renshaw. "O anúncio da saída de Rumsfeld aumentou a certeza para os mercados como um todo, uma vez que as pessoas estavam esperando sua renúncia mais adiante", acrescentou. Às 18h24 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 24 pontos, ou 0,20%, o Nasdaq avançava 12 pontos, ou 0,54%, e o S&P-500 registrava um ganho de 3 pontos, ou 0,27%. As informações são da Dow Jones.