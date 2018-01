Ações sobem em NY com esperança de queda nos juros Um dia depois do índice Dow Jones ter registrado uma alta de quase 100 pontos para nova máxima recorde, o mercado de ações norte-americano segue em alta animado pelo informe que mostrou uma moderação da inflação ao consumidor em novembro. As esperanças renovadas de uma economia Goldilocks - aquela que não é nem fraca demais com risco de recessão, nem forte demais com risco de gerar inflação - tornou mais provável um cenário em que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) possa reduzir sua taxa de juro básica no próximo ano. Às 18h38 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 30 pontos, ou 0,25%, o Nasdaq avançava 4 pontos, ou 0,17%, e o S&P-500 registrava um ganho de 2 pontos, ou 0,15%. As informações são da Dow Jones.