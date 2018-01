Ações sobem em NY, com investidores comprando na baixa Os principais índices de ações do mercado norte-americano se recuperaram e viraram para território positivo no final da tarde, com os investidores se acostumando com a tendência negativa criada pelos fracos indicadores e dados desapontadores de vendas no varejo e voltando ao mercado. A pressão de baixa inicial foi desencadeada pelo fraco dado de atividade industrial dos gerentes de compra de Chicago, que se somou á pressão negativa criada pelos fracos números de vendas no varejo e fraca projeção da Wal-Mart Stores Inc. Além disso, o preço do petróleo subiu para acima de US$ 63,00 o barril, enquanto o dólar continua bastante fraco. Às 18h45 (de Brasília) o Dow Jones subia 10 ponto, ou 0,09%, o Nasdaq avançava 3 pontos, ou 0,13%, e o S&P-500 registrava um ganho de 2 pontos, ou 0,20%. As informações são da Dow Jones.