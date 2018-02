Ações sobem em NY, mas índice fica abaixo de recorde Os principais índices de ações do mercado norte-americano voltaram a oscilar em território positivo, com o Dow Jones voltando nos trilhos para tentar fechar a sessão em nível recorde, embora se mantenha abaixo do fechamento histórico de 11.722,98 pontos - de 14 de janeiro de 2000. Depois de ter marcado 11.724,90 pontos na máxima do dia, o índice Dow Jones chegou a cair brevemente para território negativo, pressionado por uma onda de vendas. "O Dow Jones está provocando todo mundo neste momento", disse o estrategista-chefe de mercado da CyberTrader, Kenneth Tower. Analistas disseram que os investidores provavelmente vão vender ações ao redor da máxima do Dow Jones, tornando mais difícil sustentar seu impulso. Nos últimos dois dias, cada vez que o índice se aproximou do recorde, ele caía de volta. Às 16h34 de Brasília, o índice Dow Jones subia 23 pontos, ou 0,20%, e marcava 11.712,9 pontos, o Nasdaq avançava 3 pontos, ou 0,17%, e o S&P-500 registrava um ganho de 1 ponto, ou 0,14%. As informações são da Dow Jones.