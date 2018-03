Ações sobem em NY puxadas por setor de tecnologia Os principais índices de ações do mercado norte-americano estão em alta, com os investidores aliviados que o nervosismo recente nos mercados globais e de commodities não tenha levado a vendas desenfreadas, deixando espaço para o mercado focar nos lucros e no setor de tecnologia. "O dinheiro não está deixando o mercado, está encontrando melhores oportunidades", disse Barry Hyman, da EKN Financial, numa referência à recente tendência de venda de ações do setor de energia e compra dos papéis de empresas de tecnologia. Às 18h20, o índice Dow Jones estava em alta de 84 pontos, ou 0,67%, com as ações das empresas de tecnologia contribuindo para o avanço da média das blue chips (ações de primeira linha), em meio a fortes lucros da Intel (+2,09%), IBM (+0,30%) e Microsoft (+2,93%). O S&P 500 também estava subindo 9 pontos, ou 0,68%, enquanto a Nasdaq avançava 25 pontos, ou 1,02%. Os investidores continuaram a mostrar interesse no setor de tecnologia, depois do anúncio da Apple do lançamento do iPhone na terça-feira. Apesar disso, as ações da Apple caíam 0,96%, depois de uma alta de 13% na semana, com as notícias de que a Cisco vai processar a empresa, alegando possuir os direitos para a marca iPhone. As informações são da Dow Jones.