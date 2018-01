Ações sobem na China; outras Bolsas da Ásia recuam Na China, as ações encerraram em alta favorecidas pela negociação estimulada por relatos de que a Sinopec deve conduzir a aquisição de papéis de quatro de suas afiliadas listados em diversos mercados. As negociações das ações das quatro unidades - Sinopec Qilu Petrochemical Co., Sinopec Zhongyuan Petroleum Co., Sinopec Shengli Oil Field Dynamic Group Co., e Sinopec Yangzi Petrochemical Co. - foram suspensas hoje, "diante de um fato relevante", disseram representantes das empresas no China Securities Journal. O índice Xangai Composite avançou 0,6%, ficando em 1.290,06 pontos, e o índice Shenzhen Composto subiu 0,1%, para 316,52 pontos. Na Indonésia, o índice Jacarta Composto recuou 1,68%, ou 21,19, pontos, fechando em 1.238,17 pontos, com realização de lucros, depois de quatro pregões consecutivos de ganhos. Os papéis do setor de telefonia puxaram o declínio diante de temores de que o governo corte as tarifas de telefonia fixa em um esforço para promover o barateamento dos custos de linhas telefônicas. Atualmente, apenas 4% da população da Indonésia tem telefone fixo, e o governo quer aumentar esta taxa para 13%. Nas Filipinas, o índice PSE Composto recuou 1,74%, ou 36,46 pontos, para fechar em 2.060,92 pontos, no pior nível de fechamento desde que encerrou em 2.024,70, em 19 de dezembro de 2005. A queda, dizem traders, deriva de notícias de que a Moody's deve divulgar relatório de rating de crédito sobre o país que ficará aquém das expectativas do mercado. O secretário das Finanças das Filipinas, Margarito Teves, disse durante entrevista à CNBC, hoje, que a Moody's provavelmente irá divulgar logo um relatório de rating soberano, no qual deve indicar que o país precisa melhorar a arrecadação de impostos antes de que qualquer alteração de rating possa ser efetuada. Na Coréia do Sul, o índice Kospi recuou 1,60%, ou, 21,29 pontos, 1.310,99 pontos, com realização de lucros. O sentimento era de cautela entre os participantes locais diante do vencimento de opções e em antecipação ao encontro de política monetária do Banco da Coréia hoje, afirmaram traders. Em Taiwan, o índice Taiwan Weighted recuou 1,43%, ou 95,97 pontos, para fechar em 6.624,11 pontos, abatido por enfraquecimento no pregão de ontem em Wall Street e hoje em Tóquio. Em Bangcoc, na Tailândia, o índice Thai Set declinou 1,18%, ou 8,74 pontos, para 734,63 pontos, conduzido por perdas nas ações de energia afetadas por queda nos preços globais de petróleo. O temor político também abateu as negociações, em virtude do temor relacionado à estabilidade do governo local. Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 0,93%, ou 143,57 pontos, fechando em 15.373,44 pontos, seguindo declínios de mercados regionais e realização de lucros em companhias ligadas à China. Também, temores sobre os movimentos futuros do juro norte-americano continuaram a pesar sobre o mercado local. Na Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia, o índice KLSE Composto recuou 0,53%, ou 4,92 pontos, para 918,92 pontos.