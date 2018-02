Ações têm ganhos em NY com otimismo sobre consumo Os principais índices de ações do mercado norte-americano aceleram os ganhos nesta última hora de sessão em Nova York, num movimento liderado pelo vigor das ações do setor de tecnologia, com os investidores, aparentemente, otimistas de que o declínio nos preços do petróleo ao longo dos últimos dois meses será suficiente para sustentar os gastos de consumo e compensar o impacto negativo da desaceleração do mercado de imóveis residenciais nos EUA, segundo operadores e analistas. Contudo, as ações da Altria Group Inco despencavam 6,83%, com a companhia e outras fabricantes de cigarros enfrentando um novo processo que afirma que as empresas minimizam os perigos do cigarro ao classificarem parte de seus produtos como "light" ou de "baixo alcatrão". Às 16h34 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 83 pontos, ou 0,72%, o Nasdaq subia 31 pontos, ou 1,40%, e o S&P-500 avançava 12 pontos, ou 1,01%. As informações são da Dow Jones.