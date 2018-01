Acompanhe de perto sua aplicação Você pode acompanhar diariamente a rentabilidade e a evolução do ganho de sua aplicação em fundos no Canal Investimentos. Basta acessar o conteúdo de fundos, no menu ao lado esquerdo do canal, e clicar na ferramenta Fundos/Rentabilidade. Os dados são fornecidos pela Anbid e, assim como ocorre em outras publicações, têm atraso de divulgação de dois ou três dias, dependendo do tipo de fundo. Isso ocorre porque é esse o prazo que a Anbid leva para coletar e divulgar todas as informações. Como você terá acesso aos dados de toda a indústria de fundos, conseguirá comparar também o desempenho do seu gestor aos profissionais de outras instituições. Aproveite para checar se a taxa de administração financeira e/ou de performance do seu banco está muito acima das cobradas pelas instituições concorrentes. Se esse for o caso, aproveite para negociá-las. O dado sobre patrimônio total do fundo também deve ser acompanhado por você. Grandes saques podem representar que algo está errado ou que aquele fundo está despertando menos interesse do investidor.