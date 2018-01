Acordo adia por 4 meses reajuste de gás boliviano A Petrobras conseguiu evitar, por quatro meses, reajuste extraordinário no preço do gás boliviano, ao se comprometer com a estatal local YPFB a avaliar novos investimentos no país. Para observadores locais, o acordo fechado na quarta-feira foi bom para ambas as partes e reduziu a pressão sobre os negociadores das empresas. A reaproximação, dizem os entrevistados, é fruto de uma melhoria nas relações entre as petroleiras e o governo local após a assinatura dos contratos de exploração e produção. A prorrogação, em 120 dias, das negociações sobre o preço do gás, porém, não significa que o preço do gás boliviano ficará congelado no período. Para o produto continuará seguindo a fórmula de reajustes prevista em contrato, com variações trimestrais baseadas no comportamento das cotações internacionais do petróleo e derivados. Projeção preliminar aponta que no fim de dezembro, data do próximo ajuste, o gás importado pelo Brasil deve registrar, inclusive, pequena queda. "Petrobras e YPFB estão dando mais tempo porque não foi possível chegar a um acordo até agora", afirma Carlos Miranda, que foi superintendente dos Hidrocarburos (órgão correlato à ANP) no governo Carlos Mesa, em 2001. Especialistas acreditam que a decisão foi boa para ambas as partes. Para a Bolívia, porque pode voltar a discutir o assunto em um momento de alta de preços no mercado internacional, com a proximidade do inverno no hemisfério norte. Já a Petrobrás poderá manter o clima de cordialidade, necessário enquanto discute com La Paz a questão das refinarias, na qual precisa conseguir um preço justo para a transferência à YPFB. "Era de se esperar (uma reaproximação), porque o problema dos contratos, que era o mais complexo, já está resolvido", destaca Miranda. Mesma opinião tem Youssef Akly, gerente-geral da Câmara Boliviana de Hidrocarbonetos, que reúne as companhias estrangeiras. "O processo de negociações não foi fácil, mas pôde-se chegar a um consenso onde o retorno dos investimentos está bem definido", aponta Akly. Ele lembra que Repsol e Total já anunciaram a retomada de projetos. Os dois especialistas lembram que o contrato em setembro de fornecimento de 27,7 milhões de metrôs cúbicos de gás natural à Argentina foi fundamental nesse processo. Os contratos de exploração e produção assinados em outubro garantem maior rentabilidade a investimentos novos. A tabela que define as receitas da YPFB privilegia, nos primeiros anos, o retorno do investimento feito pela companhia privada. Mesmo com o aumento da participação governamental, destaca Miranda, as companhias mantiveram um nível de receita equivalente ao período em que chegaram ao país. 'Se antes as empresas tinham 60% de US$ 2, a cada milhão de BTU, hoje têm 25% de US$ 4 ou US$ 5', calcula.