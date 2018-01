Acordo pode estimular venda de carros ao México A indústria brasileira acredita que o acordo de livre comércio de carros a partir de 2007, assinado ontem pelos governos do Brasil e do México deve atrair novos investimentos para o País. Com a segurança de que não haverá barreiras na comercialização, as empresas podem também alocar produção para onde for mais vantajoso. O acerto deve servir ainda de estímulo para as negociações com a África do Sul, que serão retomadas hoje, e a União Européia (UE). É o primeiro acordo de livre comércio assinado com um país produtor de carros, disse o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Rogelio Golfarb. O Brasil já tem livre comércio com o Chile, que não abriga montadoras. Pelo programa, a partir de 2007 não haverá cotas para exportação de carros para o México. Hoje, o limite é de 210 mil veículos por ano, volume que o Brasil está próximo de atingir. Desde 2000, quando assinou acordo com o México, o Brasil exportou 1 milhão de veículos e importou apenas 34,2 mil. Em valores, foram mais de US$ 10 bilhões ante US$ 1 bilhão. Do total, US$ 2 bilhões foram exportados entre janeiro e outubro, enquanto as importações ficaram em US$ 370 milhões. Os carros mexicanos começaram a chegar com mais vigor este ano. Com o dólar desvalorizado, o preço de modelos de médio porte como Ford Fusion e Volkswagen Bora ficaram atrativos. "Em 2007 vamos importar cerca de 37 mil veículos do México e, em 2008, perto de 48 mil, o que fará do Brasil o terceiro maior cliente daquele país, atrás da Alemanha", disse Rogelio. Só os EUA compram mais de 1 milhão de veículos. Até outubro foram importados 17 mil veículos do México, ante 2,7 mil em todo o ano passado. A previsão é de que até dezembro chegue a 22 mil unidades. Já as exportações devem ficar na casa de 200 mil unidades. Para 2007, a projeção é de que Brasil mantenha o volume, ou até apresente queda, a exemplo do que ocorreu nos últimos anos, por causa do câmbio. Em 2004 foram exportados 218,8 mil veículos e, no ano passado, 204,5 mil. O México produz 2 milhões de veículos ao ano e exporta mais da metade. O mercado interno consome 700 mil unidades, das quais 300 mil são importadas. Os brasileiros Gol, Corsa e EcoSport estão entre os mais vendidos no país.