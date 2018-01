AEB: exportação de minério deve superar US$ 10 bi em 2007 O reajuste de 9,5% no preço do minério de ferro negociado pela Vale do Rio Doce com a Baosteel, maior siderúrgica da China, na semana passada deverá propiciar para 2007, um fato inédito no comércio exterior do Brasil. Segundo a Associação dos Exportadores do Brasil (AEB), pela primeira vez as vendas externas de um único produto, no caso minério de ferro, deverão ultrapassar a barreira dos US$ 10 bilhões. A previsão é de que, com esse reajuste, as exportações da commodity em 2007 cheguem a US$ 10,3 bilhões. Este ano, de acordo com a AEB, as exportações do produto somaram US$ 8,950 bilhões. O diretor executivo da AEB, José Augusto de Castro, explicou que as exportações do complexo soja atingem US$ 10 bilhões, mas incluem vários produtos, como farelo, óleo e outros. "O reflexo do aumento de 9,5% no preço do minério de ferro acordado pela Vale com a China sem dúvida alguma é um fato importante com reflexos positivos no comércio internacional do Brasil", diz. Segundo ele, a dúvida é se os preços elevados das commodities metálicas vão se manter em 2007. Ele lembrou que o alumínio e o cobre tiveram ajustes muito altos este ano, com a tonelada do cobre ultrapassando até US$ 35 mil. Castro estima que o superávit da balança comercial brasileira de 2007 será de US$ 36 bilhões.