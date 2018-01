AES Uruguaiana opera abaixo do previsto por falta de gás argentino A greve dos trabalhadores da indústria petrolífera na Argentina afeta a operação da termelétrica AES Uruguaiana, com potência instalada de 639 MW e localizada no Rio Grande do Sul. Há dois dias a usina despacha energia abaixo do volume programado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em virtude da indisponibilidade de gás natural argentino para abastecer a térmica. De acordo com o Informativo Preliminar Diário da Operação, divulgado diariamente pelo ONS, a produção média verificada ontem foi de 17 MW, ante a programação de 557 MW. Na quarta-feira, início dos problemas, a geração de energia foi de 80 MW, enquanto o planejado era de 492 MW. A distribuidora de gás canalizado Sulgás tem contrato para importar 2,8 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d) de gás natural. Desse volume, 2,4 milhões são comercializados para a térmica AES Uruguaiana. Na prática, o acordo não tem sido aplicado integralmente, uma vez que o suprimento de gás é cortado durante o período de inverno argentino. No resto do ano, é garantida uma cota mínima de 1,2 milhão de m³/d de fornecimento. Além do Brasil, a Argentina também restringiu a oferta de gás para Chile e Uruguai. Na última quarta-feira, o pior dia da paralisação, o volume do insumo despachado ao Uruguai foi de 15 mil metros cúbicos de um total contratado de 340 mil m³/d. Segundo a Enargás, entidade reguladora do mercado argentino, o Chile recebeu apenas 4,6 milhões, ante um contrato de 24,9 milhões de m³/d.