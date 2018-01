AES usou empréstimo para comprar a Eletropaulo Quando recebeu o ultimato do BNDES, no início de 2003, a norte-americana AES vinha de um período turbulento. A empresa vinha de um prejuízo de US$ 3,5 bilhões no ano anterior e tocava, ao mesmo tempo, uma série de renegociações de dívidas e vendas de ativos. Com o BNDES, já havia conseguido três prorrogações de prazo para o pagamento de dívidas quando se iniciou a gestão de Carlos Lessa. A dívida de US$ 1,2 bilhão foi assumida em 1998 pela AES para bancar a compra da Eletropaulo. Na privatização, a AES teve como parceira a distribuidora de energia Light, que opera no Estado do Rio, onde dividia o controle com a francesa EDF. No início da década, as multinacionais decidiram separar os negócios. A AES ficou com a Eletropaulo e a EDS com a Light, que acabou sendo revendida este ano. Além das dificuldades de cada empresa, o setor de distribuição de energia vivia grave crise financeira, provocada pela redução no consumo provocada pelo racionamento de 2001. Um dos principais argumentos do BNDES para justificar o socorro à Eletropaulo foi o risco de desabastecimento do maior mercado brasileiro. O economista Carlos Lessa, presidente do banco na época, diz que recebeu carta branca do governo para recuperar o dinheiro. No mesmo ano, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, o banco lançou um programa de capitalização do setor de distribuição de eletricidade, com R$ 3 bilhões para ajudar as empresas do setor. Poucas empresas conseguiram reunir as condições para receber os recursos. Entre elas, a própria Eletropaulo, que recebeu cerca de R$ 800 milhões, que ainda vêm sendo pagos.