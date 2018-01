Agência de classificação de risco reduz nota para Irã A agência de classificação de risco Fitch revisou de estável para negativa a perspectiva dos ratings em moeda local e estrangeira de emissor em default da República Islâmica do Irã. Os dois ratings e o teto do país são BB-. Segundo a agência, a perspectiva negativa põe em equilíbrio a melhora de vários indicadores externos do país, em razão da alta do petróleo, com a deterioração dos riscos políticos oriundos tanto de uma política macroeconômica mais fraca, como da escalada da disputa sobre o programa nuclear do Irã. O Irã é um dos maiores credores líquidos externos que recebem um rating abaixo de investment grade, posicionando-se apenas acima da Nigéria, que também tem rating BB-. O risco político já tem um forte peso no rating do país.