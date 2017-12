Agência Estado realiza "Destaque Empresas" nesta 5ª A Agência Estado realiza, na próxima quinta-feira (1/6), o evento Destaque Empresas para premiar as melhores companhias abertas de 2005. Em sua sexta edição, a cerimônia contará com a presença do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e do presidente Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), Raymundo Magliano. Também estarão presentes: José Guimarães Monforte, presidente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC); Geraldo Soares, presidente do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI); Milton Milioni, presidente da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec) Nacional; Luiz Fernando Resende, vice-presidente da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid); Gregório Mancebo Rodriguez, vice-presidente da Associação Nacional dos Investidores do Mercado de Capitais (Animec), além de presidentes, diretores financeiros e de relações com investidores das empresas vencedoras. As sociedades são avaliadas por meio do Ranking Agência Estado Empresas, elaborado em parceria com a Economática. Com uma metodologia exclusiva, a análise é feita a partir de sete critérios relacionados às expectativas dos acionistas. São eles: variação do retorno sobre patrimônio líquido, preço/lucro, preço/valor patrimonial da ação, dividendo/valor patrimonial da ação, oscilação, volatilidade e liquidez em Bolsa. O Ranking tem como objetivo estimular as companhias abertas de todo o País a operar com o máximo de eficiência, exercendo as melhores práticas de governança corporativa e administrativa. Para o resultado de 2005, foram analisadas 151 empresas. Serão premiadas as dez primeiras colocadas. O evento acontece na quinta-feira, às 8h30, no Hotel Unique, em São Paulo.