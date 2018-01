Agenda doméstica domina a semana Dois dados que serão divulgados esta semana são aguardados com especial atenção por analistas e investidores porque podem dar pistas mais consistentes sobre a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) em sua última reunião de 2006. Um deles é a produção industrial de setembro, que será anunciada amanhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O outro é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro, que sai na sexta. O IPCA é o índice oficial de inflação do País. ?Dependendo dos resultados, pode-se consolidar uma tendência para um corte da taxa Selic de 0,25 ponto porcentual ou de 0,50 ponto porcentual?, explicou Alexandre Maia, economista-chefe da GAP Asset Management. Ele mesmo não tem ainda projeção definida. ?Aguardo mais dados econômicos para bater o martelo.? Seu colega Régis Abreu, diretor de Gestão da Mercatto Gestão de Recursos, aposta numa redução de 0,50 ponto. ?Em 2007, pela primeira vez desde que o sistema de metas de inflação foi adotado no País, as projeções do mercado apontam para um IPCA abaixo da meta estabelecida?, afirmou. ?Antes o BC tinha de promover um processo de desinflação para o indicador convergir para a meta.? Tanto Maia quanto Abreu acreditam que o fogo amigo contra o presidente do BC, Henrique Meirelles, não pressionará a instituição a promover cortes maiores da Selic. ?Basta olhar para os últimos quatro anos e ver que isso não aconteceu?, lembrou Maia. ?Isso não é novidade. Já houve confrontos entre (José) Serra e (Pedro) Malan, entre (Antonio) Palocci e (José) Dirceu. Agora é a vez de (Guido) Mantega e Meirelles?, comentou Abreu. A projeção mais freqüente dos analistas é de que o IPCA de outubro tenha ficado em 0,31%. Para a produção industrial de setembro, a mediana aponta para uma queda de 0,6% em relação a agosto. Nos Estados Unidos, a agenda de indicadores é considerada fraca. Os destaques são as eleições legislativas, na terça-feira, e os discursos de diretores do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Amanhã, o presidente do Fed de Chicago, Michael Moskow, fala sobre as perspectivas para a economia americana em um encontro com líderes empresariais. A presidente do Fed de San Francisco, Janet Yellen, fala no mesmo dia sobre riscos ao financiamento de emissores soberanos. Na quarta, Moskow volta a falar sobre economia numa conferência em Indianápolis.