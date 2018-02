Agenda fraca pode aumentar foco do mercado no petróleo São Paulo, 13 de setembro - Apesar de o petróleo ter se comportado bem nos últimos dias, refletindo a diminuição das preocupações sobre o Irã e sobre a oferta do produto, a commodity deve ser o foco dos mercados hoje, dentre os números com divulgação prevista para esta quarta-feira. Além disso, a agenda fraca, tanto aqui quanto no exterior, pode dar espaço aos investidores para possíveis correções em preços de ações e também para que se posicionem, à espera do grande anúncio da semana, o índice de preços ao consumidor norte-americana, na sexta-feira. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia dos EUA (DoE) divulgam às 11h30 (horário de Brasília) suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 8 de setembro. EUA/Discurso - O secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, fala sobre economia internacional durante evento em Washington às 12 horas (horário de Brasília) EUA/Contas federais - Às 15 horas (horário de Brasília), o Tesouro divulga o resultado das contas do governo federal dos EUA em agosto. BC/Dívida - O Banco Central (BC) apresenta às 10h30 os números da Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) de agosto.