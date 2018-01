Ágora eleva preço-alvo das ações da Embraer A corretora Ágora revisou suas projeções para a Embraer e elevou o preço-alvo para as ações da empresa de R$ 24,11 para R$ 25,56 até o final de dezembro. Em análise, a instituição explica que participou do encontro anual com analistas e investidores realizado pela empresa nos dias 16 e 17 de novembro, quando a companhia destacou um cenário mundial de aviação comercial positivo para os próximos anos. Segundo a Embraer, o bom momento deve-se ao crescimento no tráfego de passageiros e o nível de ocupação média das aeronaves, em torno de 75%, e explica que a demanda está sendo puxada pelas empresas de baixo custo, reajuste de preços das passagens e queda no preço do barril do petróleo. "Esses fatores devem trazer uma melhora nas margens das empresas aéreas, aquecendo a demanda por aeronaves", explica. Conforme a corretora, a visão da empresa para o segmento de aeronaves até 50 lugares "é que este é um mercado maduro, sem demanda forte para o curto prazo, sendo que existem algumas oportunidades nos Estados Unidos e um mercado potencial na China, no México e na Rússia". Para o segmento de jatos executivos, fator de crescimento da empresa nos próximos anos, o fraco desempenho esperado para a economia americana nos próximos dois anos deve deslocar uma parcela das vendas de jatos executivos para o resto do mundo. "A expectativa é de que o crescimento mundial seja de 3,7% ao ano, nos próximos 10 anos", informa.